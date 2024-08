LEE MILLER avec Kate Winslet

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:20:00 par Romain Cappelletti

Un casting qui peut surprendre

Inspiré par l'histoire vraie de Lee Miller, une des premières photographes de guerre partie sur le front, et avec en tête d'affiche Kate Winslet (Titanic, Avatar 2, Last Days of Summer), le film LEE MILLER est réalisé par Ellen Kuras.Le film raconte l'histoire de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray devenue l'une des premières photographes de guerre. Partie pour le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde.Vous pourrez aussi retrouver à l'affiche Alexander Skarsgard (Zoolander), Andy Samberg (Brooklin Nine-nine), ou encore Marion Cotillard (De rouille et d'os).Avec un casting de haut vol, LEE MILLER sortira en salles le 9 octobre prochain.