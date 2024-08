Mafia : The Old Country, la série s'envole pour la Sicile

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Venez, je vais vous présenter ma famille

La saga Mafia revient avec un nouvel épisode, intitulé Mafia: The Old Country. Il sortira durant la seconde moitié de 2025. Lez jeu est signé 2K Games et développé par Hangar 13. Il est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series.Il se déroule dans la Sicile des années 1900. Vous allez devoir vous faire un nom et gravir les échelons du crime organisé italien... avant qu'il ne s'exporte aux USA...Peu d'info, mais le jeu devrait être présenté en grandes pompes courant décembre. Il s'agira bien évidemment toujours d'un jeu d'action, avec une narration forte.