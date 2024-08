Little Nightmares III dévoile son coop

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Flipper, c'est mieux à deux

Prévu pour 2025, le nouvel opus de la chouette petite saga de jeux d'horreurs Little Nightmares, sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est signé Bandai Namco.Little Nightmares III dévoile une nouvelle bande-annonce présentant son mode coop.L'histoire est celle de Low et Alone bien décidés à quitter le monde de Nulle-part. Perdus dans la spirale où les lieux sont plus inhospitaliers les uins que les autres, les deux héros vont devoir s'allier pour survivre.Le jeu sera jouable en solo (avec l'aide d'une IA) ou en coop, donc.