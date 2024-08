Diablo IV et ses nouveaux mercenaires

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Ils ont pas l’air très commode les monsieurs

Brent Gibson, directeur de Diablo IV: Vessel of Hatred, a rejoint Johanna Faries sur la scène de la Gamescom 2024 pour dévoiler la bande-annonce de présentation des mercenaires, la nouvelle fonctionnalité qui intégrera l’extension le 8 octobre.Vessel of Hatred, la première extension de Diablo IV, sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Windows et Steam . Cette extension vous plongera au cœur des jungles de Nahantu, où Neyrelle est tourmentée par Méphisto, son sinistre compagnon de voyage. Pourrez-vous la sauver des terribles dangers qui l'attendent, ou sera-t-il déjà trop tard ? Maîtrisez une toute nouvelle classe pour survivre aux contrées mortelles et affronter les menaces redoutables qui s'y cachent.