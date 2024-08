Unknown 9 : Awakening : Le jeu sortira le 18 octobre

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Coup droit dans le Revers

Edition Précommande : jeu et DLC bonus cosmétique de précommande,

Edition Deluxe numérique : jeu, DLC bonus cosmétique de précommande et tous les DLC,

Edition Collector : jeu, DLC bonus cosmétique de précommande, journal de Quaestor, réplique de l’amulette d’Haroona, pièce Collector et coffret en métal.

Unknown 9 : Awakening est un jeu narratif d‘action-aventure dans lequel le joueur suivra l’histoire de la jeune Harrona, une jeune femme dotée d’une connexion unique avec la mystérieuse dimension parallèle qu’est le Revers. Pour protéger les secrets les mieux gardés de l’humanité, la jeune femme devra utiliser ses capacités et sa maîtrise du Revers.Ce jeu est le point d’entrée vers le vaste univers narratif Les Unknown 9 . Cet univers rassemble des aventures interconnectées qui sont racontées sur divers supports : bande-dessinée, podcast, romans…Unknown 9 : Awakening est développé par Reflector Entertainment et édité par Bandai Namco. Il sortira sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC via Steam le 18 octobre. Le jeu est déjà disponible en précommande dans 3 éditions :