Directive 8020, le nouveau jeu de Supermassive Games

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:10:00 par Stacy Bozor

C’est parti pour devenir un ermite

Le studio derrière Until Dawn et The Quarry présente Directive 8020, une expérience cinématographique d’horreur alliant survie et narration immersive, avec l'actrice hollywoodienne Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) dans le rôle de l'astronaute « Young ».Ce nouveau jeu marque un tournant pour la série, introduisant des menaces persistantes en temps réel, des mécaniques de furtivité inédites et des cinématiques interactives propulsées par Unreal Engine 5. Alors que la Terre est à l'agonie, l'humanité place ses derniers espoirs en Tau Ceti f, située à 12 années-lumière. Mais après l'écrasement du vaisseau colonial Cassiopeia sur cette planète, l'équipage découvre rapidement qu'ils ne sont pas seuls.Traqués par une entité extraterrestre capable de prendre l'apparence de ses victimes, les astronautes du Cassiopeia doivent user de ruse pour survivre. Cependant, pour échapper à ce danger, ils seront confrontés à un choix déchirant qui pourrait mettre en péril la survie de l’humanité tout entière.Directive 8020 sortira en 2025 sur PC ( Steam ), PS5 et Xbox Series.