FATAL FURY: City of the Wolves entre en scène

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:05:00 par Stacy Bozor

J’étais pas née moi

En 1991, SNK CORPORATION lançait la série emblématique Fatal Fury, qui allait devenir une référence dans l'industrie du jeu vidéo. Vingt-six ans après la sortie de GAROU: MARK OF THE WOLVES, un nouvel opus, FATAL FURY: City of the Wolves, s'apprête à faire son entrée. Ce jeu propose un style artistique unique, un système de combat innovant appelé REV, et deux schémas de contrôle distincts pour s'adapter à la fois aux nouveaux joueurs et aux vétérans.Avec 22 personnages jouables dès le départ, dont 17 combattants familiers et 5 supplémentaires via le Pass Saison 1, le jeu offre une expérience visuelle stimulante, marquée par des combats intenses dans les rues de South Town. Le système REV permet aux joueurs d'exploiter des techniques offensives inédites, comme les REV Arts et REV Blows, jusqu'à atteindre les limites de leurs capacités. Le système de combat classique revient également en force, modernisé pour offrir des affrontements encore plus dynamiques.FATAL FURY: City of the Wolves introduit également le mode « Episodes of South Town », un mode solo où les joueurs peuvent améliorer les compétences de leurs combattants en gagnant de l'expérience au fil des combats. Le jeu intègre un netcode rollback et la fonctionnalité multiplateforme, permettant des matchs en ligne fluides entre joueurs du monde entier, quel que soit leur système. En plus des modes de jeu en ligne variés, le jeu propose un système d'IA qui crée des clones basés sur le style de jeu des joueurs, offrant ainsi la possibilité de s'affronter soi-même ou de défier d'autres joueurs.Les options de personnalisation sont également au rendez-vous avec un mode Color Edit pour ajuster l'apparence des personnages, et un jukebox pour écouter les morceaux emblématiques de la série Fatal Fury et d'Art of Fighting, avec la possibilité de créer des listes de lecture personnalisées.Le jeu sortira le 24 avril 2025 sur PS4, PS5, Xbox Series, Steam et l’Epic Game Store.