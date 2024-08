Un nouveau jeu de combat signé Amazon Games

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Des donjons, des dragons, que demander de plus ?

King of Meat, non ce n'est pas un jeu de cuisine, et encore moins un jeu de fesses, mais bien le dernier jeu publié par Amazon Games, et développé par le studio britannique Glowmade.King of Meat est un jeu de combat coopératif jouable de 1 à 4 joueurs. Le jeu prend place dans un univers de dragons, trolls, squelettes et de multinationales (pourquoi pas). Dans ce monde, le gratin de la société ne jure que par le jeu télévisé du moment : King of Meat.Les joueurs sont donc protagonistes de l'émission. Les joueurs auront pour objectifs d'atteindre la sortie de donjons bourrés de pièges mortels et d'ennemis tout aussi mortels. Ils ont aussi la possibilité de créer leurs propres de donjons et de les partager aux autres, un jeu dont la rejouabilité est basée sur sa communauté donc.S'il n'a pas encore de date de sortie, King of Meat a annoncé des sessions de tests à venir, gardez un oeil là-dessus si le jeu vous intéresse.King of Meat sortira sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.