Copa City : une bande annonce pour la Gamescom

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:25:00 par Romain Cappelletti

Allez le foot !

A l'occasion de la Gamescom qui commence ce mercredi 21 août 2024, Copa City s'est révélé via un tout nouveau trailer.Copa City est un jeu de simulation et de gestion dans lequel le joueur sera amené à construire et à gérer différentes infrastructures liées au monde du football aux quatres coins du globe.La gestion de stades implique des problématiques assez spécifiques, et les joueurs pourront construire eux-même des infrastructures, des sièges, ou des stands supplémentaires pour y répondre.Grâce au partenariat entre l'Olympiastadion de Berlin et Copa City, les joueurs auront donc accès à la ville de Berlin. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie précédemment révélée par Triple Espresso - qui édite et développe le jeu -, qui consiste à signer des contrat avec des licences et des marques officielles pour les intégrer au jeu. Cela leur permet de s'assurer un financement tout en ajoutant du réalisme à Copa City.Sans date de sortie annoncée, Copa City sortira prochainement sur PS5, Xbox Series et PC.