Kingdom Come : Deliverance II : Un trailer de gameplay et l’ouverture des précommandes

Publié le Mercredi 21 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Je me présente, je m’appelle Henry

Standard Edition : jeu complet

Gold Edition : jeu complet, Pass Extension (les 3 extension à venir ainsi que du contenu bonus à débloquer) et le kit du chasseur galant, un ensemble de chasse complet pour avoir la classe

Edition Collector : le contenu de l’édition Gold, une statue d’Henry et de son fidèle destrier Pebbles, la carte en tissu exclusive « Alleys of Kuttenberg », le set de pin’s en émail « Coats of Valor », l’emblématique Lettre d’espoir, confiée à Sir Hans Capon, et le set de cartes à collectionner King’s Rebels

Un trailer de gameplay pour Kingdom Come : Deliverance II a été dévoilé pendant la Gamescom qui a lieu en ce moment. On peut notamment y voir le joueur se battre, explorer et voyager à dos de cheval. Pour plus de détails, un trailer complet de gameplay est aussi disponible.Kingdom Come : Deliverance II est un jeu de rôle qui fait suite au premier opus du même nom. Le joueur y incarne Henry, le fils d’un frogeron, qui se retrouve embarqué dans une histoire tumultueuse de vengeance, de trahison et de découverte de soi. Dans l’univers de la Bohême du XVème siècle (Europe Centrale), les joueurs pourront explorer un monde allant d’une modeste forge à des palais royaux. Bien que ce jeu soit une suite, les développeurs ont fait attention à ce qu’il convienne aussi aux nouveaux arrivants.Le jeu peut dès à présent être précommandé ce qui permettra de recevoir la quête bonus « Le blason du Lion ». Ce bonus récompensera les joueurs avec l’armure légendaire du célèbre chevalier Brunswick et son armement : arme à feu, dague, armure intégrale et carapaçon complet ; le tout orné du blason de la Bohême.Kingdom Come : Deliverance II est un jeu développé par Warhorse Studios et édité par Deep Silver. Il sortira le 11 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Trois éditions seront disponibles :