Publié le Vendredi 15 novembre 2024 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Une vallée de plus dans le paysage vidéoludique

Owlcat Games et Emotion Spark viennent de sortir sur Steam une alpha ouverte pour Rue Valley.Rue Valley est un RPG isométrique narratif, probablement inspiré par Disco Elysium, et dans lequel la personnalité du personnage principal est modelée par les décisions des joueurs. Vous y incarnez un homme cherchant à se libérer d’une boucle temporelle. Cependant ce voyage serait aussi un moment d’en découvrir sur lui-même et les personnages qui l’entourent.Vos souvenirs pourront être enregistrés dans un graphique pour débloquer des intentions et états d’esprit qui créeront une progression unique.Bref, si vous êtes amateurs de ce genre de jeu, la patte a l’air chouette alors foncez sur Steam !