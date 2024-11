- DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est sorti

Publié le Vendredi 15 novembre 2024 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le retour du héros

DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est un remake du jeu sorti en 1988. Ce remake propose des graphismes en pixel art et en 3D remasterisés, avec une interface repensée et modernisée. Les combats seront toujours au tour par tour.Pour rappel, DRAGON QUEST III marque le début de la trilogie d'Elric, fils d'Ortéga, grand héros qui a disparu lors de son combat sontre l'Archidémon Baramos. Le roi d'Aliahan le charge de reprendre la quête que son paternel n'a pu terminer.En partant de rien, il va réunir de fidèles alliés, traverser des villes, des donjons et des grottes, terrasser des hordes de monstres avec l'espoir de sauver le monde.Le jeu comprend de nouvelles scènes inédites, qui présentent plus profondément les protagonistes et les antagonistes de l'histoire.DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est désormais disponible sur Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store et Steam.Enfin, les jeux Dragon Quest I & II-HD 2D Remake sont, eux, prévus pour 2025.