- Le deckbuilding tower defense Hereticâ€™s Fork dÃ©barque sur consoles

Publié le Vendredi 15 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'enfer

Heretic’s Fork est un Tower Defense à base de deckbuilding sorti sur PC en fin d'année dernière. Il vient tout juste de sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et NIntendo Switch.Vous êtes la dernière recrue des enfers. Et vous allez devoir aider à lutter contre la surpopulation qui met à mal l'organisation des enfers. Vous devrez choisir un démon qui deviendra votre subalterne et s'occupera de gérer toutes les opérations. Vous devrez protéger la faille entre la Terre et les enfers, pour que personne ne s'échappe, donner les châtiments aux pêcheurs, le tout avec vos cartes et en construisant notamment des tours de défense.Au fil de vos expériences, vous gagnerez de nouvelles cartes et obtiendrez de nouvelles options.