- Little Big Adventure - Twinsenâ€™s Quest est sorti

Publié le Vendredi 15 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Attendez notre test

Little Big Adventure - Twinsen’s Quest vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. A l'origine, il s'agit d'un jeu vidéo développé par le studio français Adeline Software International, sorti en 1994 sur MS-DOS, puis en 1997 sur PlayStation.Un jeu qui a marqué ma jeunesse et qui reste dans le top de mes jeux favoris.Il s'agit d'un remake signé Microids. A qui l'on doit le ratage du remakle de North & South ou cette honteuse de suite de Flashback...On va suivre les aventures de Twinsen, dont les rêves étranges et subversifs l'envoient en prison. Il s'en échappe et devient l'ennemi public numéro 1. Ou le sauveur ?On est sur le test. Attendez qu'on le publie, avant de craquer et de l'acheter.