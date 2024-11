- Bylina se dÃ©voile en dÃ©mo Ã  la G-STAR 2024

Publié le Jeudi 14 novembre 2024 à 11:45:00 par Julia Bourdin

C’est loin la Corée !

Fulqrum Publishing et Far Far Games dévoilent en exclusivité pour le salon G-STAR 2024 à Busan une démo de Bylina.Bylina est un action RPG inspiré par les mythes et le folklore slave. Vous vous immergez dans le monde du Royaume Très Très Lointain pour affronter Koschei l’immortel pour sauver votre âme et devenir un vrai héros. En effet, vous incarnerez Falconet, un jeune bogatyr né sans pouvoir de héros. Moqué et sous-estimé par les siens jusqu’à subir un sombre destin, il ne tient qu’à vous d’en faire un héros légendaire dont les exploits seront racontés pour les âges qui suivent.Pour ma part, un action RPG inspiré d’une culture qu’on ne voit pas souvent par chez nous, ça me botte bien ! Et si vous êtes comme moi, il faudra prendre son mal en patience car Bylina sortira sur PC, PS5 et Xbox Series l’année prochaine.