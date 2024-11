- Un remaster pour FATE

Publié le Jeudi 14 novembre 2024 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Du rétro enfin traduit en Français

Gamigo et le développeur Tableflip annoncent un remaster complet pour la série originale des jeux FATE !Tout en restant fidèle à ses racines de dungeon crawler, FATE: Reawakened veut offrir à ses joueurs des graphismes améliorés, un support pour la manette mais aussi des disponibilités dans de nouvelles langues pour la première fois : Espagnol, Allemand, Français, Coréen, Japonais et Chinois Simplifié.Le tout pour son premier opus, mais aussi pour ses suites : FATE: Undiscovered Realms, FATE: The Traitor Soul et FATE: The Cursed King.Je trouve ça chouette d’avoir bientôt la possibilité de découvrir cette série dans de bonnes conditions chez nous !Le jeu sera disponible sur Xbox, PlayStation, Switch et PC, notamment via Steam.