- Aloft : le jeu d'exploration d'îles volantes arrive en accès anticipé

Publié le Jeudi 14 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Les îles flottantes, c'est bon

Aloft est un jeu solo ou multijoueurs de gestion, de construction et d'exploration qui se déroule dans un monde d'îles volantes. Au fil de vos découvertes, vous pourrez explorer des ruines et épaves pour y découvrir de nouveaux plans de construction et améliorer votre propre île...N'importe quelle île pourra être transformée en vaisseau.Il vous faudra aussi tenter de les purifier en combattant la corruption qui les gangrène. Jusqu'à 8 joueurs pourront s'allier pour progresser dans cet univers singulierLe jeu est signé Funcom et sortira en accès anticipé le 15 janvier 2025. Il sera disponible sur Steam