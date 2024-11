- I Am Future: Cozy Apocalypse Survival est sorti

Publié le Jeudi 14 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un frigo parlant, ça existe déjà

Dans un monde dévasté par une catastrophe, vous allez devoir survivre au beau milieu d'une ville inondée, en construisant votre abri de toit en toit...Un jeu qui va parler à de nombreuses personnes en ce moment et notamment à nos amis espagnols.Vous allez devoir aménager votre abri, récupérer de quoi cuisnier, de quoi faire pousser vos légumes, et j'en passe. Le tout guidé par un réfrigérateur parlant qui va vous aider dans votre survie.I Am Future: Cozy Apocalypse Survival est un petit jeu de survie, à l'ambiance peinard, aux graphismes cartoon, qui vient de sortir en version finale après plus d'un an et demi en accès anticipé.Il est proposé sur PC, via Steam