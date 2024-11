(TEST) Creative Pebble X Plus, un système 2.1 au top pour votre PC

Publié le Mercredi 13 novembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Monte le son, garçon

Je passe ma vie en musique. Je bosse avec de la musique, je voyage avec de la musique, dès que je peux, je m'ambiance grâce à la musique.Et quand je me mets un petit film (tout en bossant) sur mon PC, j'aime que le son pète.Et quand je teste un jeu, j'aime aussi faire trembler les murs et faire pleurer les voisins.Alors forcément, quand Creative nous propose de tester des enceintes, je monte le son. A fond. Les vitres éclatent et les murs se fissurent. Chez les voisins. Moi j'ai investi dans du solide.Allez, on fait péter les watts ?