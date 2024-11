PlayStation Plus : Encore de nouveaux jeux gratuits

Publié le Jeudi 14 novembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a du bon

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin! | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Iles paradisiaques (extension seulement) | PS4

Digimon Survive | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Killer Frequency | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Chivalry 2 | PS4, PS5

Synapse | PS VR2

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Spelunker HD Deluxe | PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 19 novembre :Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :