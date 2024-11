(TEST) Cherry Stream Mouse Comfort, une souris idÃ©ale pour la bureautique

Publié le Jeudi 14 novembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

(mais pas que...)

Moi j'aime bien les cerises. Les cerises natures, fraîchement cueillies sur l'arbre. La confiture de cerises. Et même la cerise sur le gâteau.Et forcément, j'aime bien les produits Cherry. Parce qu'ils ne m'ont jamais déçus. J'en utilise (quasiment) au quotidien : souris, clavier... j'ai toujours un exemplaires à portée de main pour, au choix, m'aider dans mes comparatifs ou m'accompagner durant mes déplacements.Alors forcément, quand on nous envoie une nouvelle souris Cherry à tester... ben on ne dit pas non...