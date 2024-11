- Le RPG dessinÃ© Ã  la main VED est maintenant disponible

Publié le Vendredi 15 novembre 2024 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

De quoi rendre la vue à un aveugle

VED est un RPG scénarisé au tour par tour, entièrement dessiné à la main et avec des éléments roguelite.Arrivant à Micropolis pour une nouvelle vie, Cyrus obtient bien plus : la capacité de se téléporter entre deux mondes interconnectés. Celui des humains, et celui d'un monde magique rempli d'îles volantes mystérieuses contenant des monstres et créatures aussi étranges que dangereuses.Dans un voyage où chaque décision compte, vous allez aider Cyrus à découvrir la vérité et à décider du sort des deux mondes, comment les sauver tous... ou devenir leur perte... Pour atteindre votre objectif, il faudra maîtriser la magie des Veds.VED est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4/5, consoles Xbox et PC via Steam, Epic Games Store et GoG.