- IREM Collection Volume 2 est sorti

Publié le Vendredi 15 novembre 2024 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Kaboum les gros flingues et les gros hélicoptères

Digitale à 24,99 €

En pack avec le premier pour 39,99 €

En version physique limitée pour 34,99 €

En version physique collector pour 89,99 € contenant une boîte unique, un manuel, la bande originale, un compendium, des pièces d’arcades, des stickers, un poster réversible, une réplique de la boîte originale et des flyers promotionnels

ININ, Tozai Games, Irem et Strictly Limited Games ont annoncé la sortie de leur seconde compilation des jeux Irem, des jeux d’arcade gore et violent, ressemblant fortement à des Metal Slugs. Donc des jeux nerveux, avec du tir et de l’action constante agrémentée de nombreuses armes et véhicules.IREM Collection propose 3 jeux de la saga : Air Duel, Gun Force et Gun Force II, les deux derniers étant d’ailleurs disponibles dans deux versions différentes. Le jeu est jouable à 2 en local..Si cela vous tente, le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox en plusieurs versions :