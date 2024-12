Enter the Chronosphere en bêta ouverte

Publié le Mardi 10 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un gros bordel

Développé par Effort Star, Enter the Chronosphere est un roguelike bullet hell qui vient de sortir en bêta ouverte. Pour vous inscrire pour le Playtest ou tester le jeu grâce à sa démo, n'hésitez pas à aller sur Steam Vous y incarnez des mercenaires galactiques. A votre disposition, des centaines d'armes, objets et équipements à combiner.Au fil de votre progression, vous débloquerez des personnages, capacités, missions, chronosphères, modes de jeu...Mais vous allez aussi rencontrer des distorsions, mutations et paradoxes dont il faudra tirer profit. Par exemple stabiliser votre santé ou encore stabiliser la réalité...On vous laisse découvrir le jeu dans une nouvelle vidéo :