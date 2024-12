(TEST) Cherry Stream Desktop Comfort, un ensemble idéal pour la bureautique

Publié le Lundi 9 décembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Encore un excellent produit

Il n'y a pas que les accessoires gamers dans la vie. Et puis d'ailleurs, quand on est joueur occasionnel, on peut tout à fait jouer à des petits jeux, avec une souris bureautique.Pourvu qu'elle soit de qualité, précise, avec une bonne glisse.Idem pour le clavier.Et au milieu de cet océan de produits de mauvaise qualité, de premiers prix douteux, de précision médiocre... une nouvelle fois, on est là pour vous conseiller.Et une nouvelle fois, notre conseil se porte sur une marque qui ne nous a jamais déçu : Cherry.