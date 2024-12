Funko Fusion est disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch

Publié le Lundi 9 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De quoi prendre la grosse tête ou faire les gros yeux

Funko Fusion est sorti en septembre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series. Il vient tout juste de débarquer sur PS4 et Nintendo Switch, en version numérique uniquement. Pas de version boîte prévue.Inspiré par l'univers des figurines Funko Pop!, ce jeu d'action-aventure plonge les joueurs dans l'usine Wonder Works. Après avoir choisi le monde dans lequel vous souhaitez évoluer, revisités façon univers Funko Pop!, vous allez explorer, résoudre des puzlles, affronter des ennemis...Bienvenu dans des ambiances façon urassic World, Les Dents de la mer, Retour vers le futur, The Thing, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Les Maîtres de l'univers, M3GAN et NOPE.