Master Lemon: The Quest for Iceland, un jeu d'aventure narratif inspiré d'une histoire vraie

Publié le Lundi 9 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'amour des langues

Master Lemon: The Quest for Iceland est un jeu brésilien dédié à André Lima, explorateur amoureux des langues. Lancé dans un voyage en Islande, il va à la recherche de nouvelles cultures et de la découverte de nouvelles personnes.Vous allez devoir résoudre des énigmes, dans le but de sauver une terre lointaine ravagée par une Peste qui efface les souvenirs et détruit le langage.Apprendre des mots, découvrir une aventure où l'amitié est omniprésente sont le but de ce jeu développé par Pepita Digital.Le jeu sortira sur PC et Xbox Series en 2025. Ses graphismes en pixel art sont plutôt réussis.