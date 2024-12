Escape Simulator 2 annoncé sur PC

Publié le Lundi 9 décembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Laissez-moi sortir, bordel !

Jeu vidéo façon Escape Room, développé par Pine Studio et prévu sur PC, via Steam , en 2025, Escape Simulator 2 est la digne suite du premier opus, sorti en 2021.Mais si le premier jeu avait des graphismes relativement cartoon, on est ici dans un style plus réaliste.Jouable en solo ou jusqu'à 8 joueurs en coop, présenté en vue subjective, Escape Simulator 2 vous propose de nouvelles salles à parcourir. V>ous pouvez ramasser des objets, les regarder, les essuyer, les tourner, ou même conduire des véhicules, déplacer des choses...Et vous pourrez même créer vos propres salles grâce à un éditeur.Bien entendu, une bande-annonce accompagne cette révélation.