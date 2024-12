- Voin : le FPS Dark Fantasy vient de sortir en accès anticipé

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Sombre et dur

Voin est un FPS qui se déroule dans un monde Dark Fantasy, avec des éléments de RPG, développé par Nikita Sozidar et édité par TinyBuild. Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam Dans le jeu, vous incarnez Voin, l'élu, un chevalier élémentaire dont la mission est de nettoyer le monde des monstruosités qui sont nées d'une peste maléfique. Vous allez partir au combat dans l'unique but de tuer tous les êtres que vous allez croiser sur votre route, sans état d'âme.Inspiré des Darks Souls, Voin est un jeu qui se veut très difficile. Le côté RPG permet d'améliorer son personnage au fil de sa progression.