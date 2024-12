Pine: A Story of Loss sort vendredi

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On va pleurer...

En v.o., le jeu s'intitule Pine: A Story of Loss. En français... Pine: Le temps du deuil. Oui, on est d'accord, il aurait peut-être fallu mieux traduire...En tout cas, le jeu est développé par Made Up Games et édité par Fellow Traveller. Il sort vendredi sur PC, via Steam , et sur Nintendo Switch.Le jeu raconte l'histoire d'un deuil. Celle d'un bûcheron qui vient de perdre sa femme.Il va falloir l'accompagner, l'aider dans ses tâches quotidiennes, l'aider à sculpter des petites figurines qui sont autant de mémoires de bons moments passés...Prévoyez les mouchoirs.