Astrometica, le jeu de survie dans l'espace est sorti en accès anticipé

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pierres, feuilles, cideaux...

Développé par BeryMery et édité par RockGame, Astrometica est un jeu de survie spatiale, d'exploration et de construction de base. Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam Dans le jeu, vous allez parcourir l'espace à la recherche de ressources, d'artefacts ou d'autres survivants.A l'aide d'un outil de minage, vous pourrez récupérer des matières premières essentielles à votre survie, que vous trouverez sur les astéroïdes environnants : fer, charbon, glace...Enfin, vous devrez explorer les épaves et autres lieux laissés à l'abandon, non seulement pour y trouver des objets, mais aussi pour comprendre l'histoire des lieux...