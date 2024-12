Assetto Corsa fait son show sur Steam

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Belles promos

Série culte de simulateur de courses, Assetto Corsa verra son nouvel opus débarquer sur Steam , en accès anticipé, le 16 janvier prochain.Il sera intitulé Assetto Corsa Evo et proposera comme d'habitude tout un tas de voitures de différentes catégories à conduire, pour un jeu de simulation automobile qui se définit comme le plus réaliste possible.Pour fêter sa prochaine sortie, 505 Games et le développeur Kunos Simulazioni lancent une opération spéciale avec les anciens opus de la série à 70 ou 75% de réduction, y compris de fortes réductions sur les DLC.En vidéo, c'est mieux :