Atomic Heart : le 3e DLC pour le 28 janvier

Publié le Mardi 10 décembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Voyage à Marineland

Pour rappel, Atomic Heart est un jeu d'action aventure en vue à la première personne. Dans un contexte post-apocalyptique, l'URSS a prospéré grâce au développement de robots, mais ces derniers se rebellent soudainement.Le jeu est sorti en février 2023 et nous l'avions testé à l'époque. Vous pouvez retrouver notre test ici . Comme vous pourrez vous en rendre compte, on n'a pas été pleinement convaincus par le jeu... notamment en raison d'une narration complètement foirée, alors que le gameplay était plutôt correct.Ce 3e DLC « Enchantment Under the Sea » vous envoie dans le centre de recherche sous-marin "Neptune" où de nouveaux ennemis vous attendent.De nouvelles armes seront aussi de la partie, ainsi que des lieux déjà présents dans le jeu, mais revisités pour l'occasion, comme la ville flottante de Chelomey.Le DLC sort sur toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.