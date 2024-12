Among Ashes, le jeu d'horreur est sorti sur PC et PS5

Publié le Mardi 10 décembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On finira tous en cendres

Développé tout seul dans son coin par Rat Cliff, parce qu'il n'a pas d'ami, ou parce que personne ne veut bosser avec lui, ou parce qu'il avait décidé de faire ça dans son coin, enfin bref, on s'en fout, mais sachez que le jeu est l'oeuvre d'un seul homme, Among Ashes vient de sortir sur PC et PS5.Le jeu raconte l'histoire d'un jeu vidéo hanté, et l'histoire sordide qui accompagne son développement. Durant les années 2000, un ami vous a envoyé un lien pour télécharger le jeu d'horreur Night Call. Et quand vous le lancez... des choses étranges commencent à arriver dans votre appartement...Mélange d'horreur et de nostalgie des années 2000 et des jeux d'horreur de cette époque, Among Ashes se joue en vue subjective.On vous laisse découvrir ça en vidéo.