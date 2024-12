Stars in the Trash, le jeu narratif de plateformes est sorti sur PC

Publié le Mardi 10 décembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu Miaou

On vous a déjà parlé de ce petit jeu narratif, développé par le studio indépendant espagnol Valhalla Cats, et entièrement dessiné à la main. Stars in the Trash vient de débarquer sur Steam . Il sera proposé à moins de 12 €, avec une réduction temporaire jusqu'au 23 décembre de 10%.Vous allez y découvrir la vie de Moka, un chat pourri gâté, qui décide de partir à l'aventure. Il va partir explorer le monde, se faire des amis, se faire aussi des ennemis... Vous devrez résoudre des puzzles pour progresser. Et surtout, vous devrez éviter de finir à la fourrière.Le jeu, assez court puisqu'il propose une aventure de 3 à 5 heures seulement, mise tout sur la volonté de créer des sentiments forts aux joueurs.