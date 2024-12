TAITO Milestones 3 est sorti

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Enfin une réussite ?

Taito Milestones 3 vient de sortir sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'une compilation regroupant d'anciens jeux de chez Taito, datés des années 80 et 90.Au menu, des jeux tels que Bubble Bobble (1986), Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 (1987), Rastan Saga (1987), Rastan Saga 2 (1988), Cadash (1989), Champion Wrestler (1989), Runark (1990), Warrior Blade (1991), Thunder Fox (1990) et Dead Connection (1992).On avait testé le premier et le deuxième opus et, franchement, ce n'était pas une réussite.Cette fois-ci ? Aucune idée, mais on a comme un doute...