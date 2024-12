Broken Arrow, un jeu de stratégie massif

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Guerre moderne

Broken Arrow est un nouveau jeu de stratégie en temps réel, développé par Steel Balalaika et édité par Slitherine. Il vient d'être annoncé pour le mois de juin 2025. Il sortira sur PC, via Steam Une bêta ouverte sera lancée avant la sortie du jeu et un éditeur de scénario sera proposé en amont, histoire de vous laisser créer vos propres cartes et missions.Le jeu, qui se déroule à l'ère moderne, proposera de larges batailles, avec plus de 300 unités engagées. Plus de 200 types d'unités et technologies militaires seront incluses.Broken Arrow est aujourd'hui l'un des jeux de stratégie les plus attendus de ces prochains mois et cartonne sur Twitch où, par exemple, plus de 340 000 heures de contenu ont été visionnées.