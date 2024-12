- Exoborne, le shoot tactique s'offre un carnet de développeurs

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Puissance et gloire

Signé du développeur Sharkmob et édité par Level Infinite, le jeu Exoborne est un shooter tactique en multijoueur et en monde ouvert. Il est en développement sur PC et consoles et vient de s'offrir un carnet de développeurs en vidéo, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.Le jeu se déroule dans un monde hostile, dans le sud-est des USA, ravagé après l'effondrement de l'humanité et des tentatives vaines de sauver la planète qui, au final, l'ont transformée en lieu hostile, et où les joueurs incarnent des Reborn, survivants aux capacités hors du commun, améliorés grâce à des implants permettant d'utiliser des Exo-Rigs, de puissants exosquelettes.A l'instar des extratraction shooter, votre objectif durant une partie sera d'amasser un maximum de butin dispersé sur la carte, avant de quitter la zone par un point d'extraction.