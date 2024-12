- Cthulhu's Reach: Devil Reef, l'acte II est sorti

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Chouette ambiance

L'acte II de Cthulhu’s Reach: Devil Reef est désormais disponible. Pour rappel, c'est un petit jeu de type Roguelike qui se déroule dans l'univers horrifique de Lovecraft.Sorti en accès anticipé en avril dernier, il s'enrichit donc d'une partie supplémentaire.Ce nouvel acte ajoute plus de niveaux, plus de monstres encore et plus d'armes.Développé par le studio suédois The Fine Arc, le jeu vous entraîne à la recherche du trésor de Devil Reef. Un donjon à explorer, des monstres en pagaille et des fusils à pompe pour leur régler leur compte.Vous le trouverez sur Steam