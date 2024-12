Synduality : Echo of Ada en open test

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va forer

Synduality : Echo of Ada sera disponible à partir du 24 janvier 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu,développé par Game Studio inc. et édité par Bandai Namco Entertainment, s'offre un "Open Network Test". Les serveurs ouvriront le 20 décembre à 2h00 CET. Les joueurs qui ont précommandé le jeu auront un accès bonus jusqu’au 22 décembre à 7h00 CET. Cet Open Test sera disponible sur toutes les plateformes.Synduality : Echo of Ada est un jeu d'aventure SF à la 3e personne, adaptation en jeu vidéo de la série animée du même nom.Le jeu vous entraîne dans un monde où les humains cohabitent avec l'intelligence artificielle sur la planète Amasia. Les joueurs incarnent un "Drifter", une sorte d'extracteur du futur, à la recherche de cristaux AR, une ressource rare et indispensable à la survie.Une bande-annonce a été dévoilée. Elle montre du gameplay et le système de jeu.