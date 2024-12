PlayStation Plus : Encore de nouveaux jeux gratuits pour décembre

Publié le Jeudi 12 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques petits trucs sympas

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Les Lapins Crétins : Party of Legends | PS4

WRC Generations | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

PHOGS! | PS4

Biped | PS4

Sly 2 : Association de voleurs | PS4, PS5

Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5

Jak & Daxter : The Precursor Legacy | PS4, PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 17 décembre :Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :