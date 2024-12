Locomoto, un mignon jeu de train

Publié le Jeudi 12 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Si c'est mignon, c'est pas la SNCF alors...

Locomoto est un petit jeu aux graphismes enfantins, mignons, avec une chouette ambiance. Vous allez incarner un conducteur de train.Il va falloir non seulement vous occuper de votre train, l'aménager, le personnaliser... mais aussi vous occuper de vos passagers. Il faut que chacun atteigne sa destination dans le meilleur environnement et confort possibles. On est donc loin de la SNCF.Vous pourrez ajouter des wagons, discuter avec les voyageurs, et vous récupèrerez des vêtements et accessoires pour personnaliser votre personnage au fil de vos voyages.Locomoto est un jeu prévu sur PC, sur Steam , courant 2025. Il est développé par Green Tile DIgital.