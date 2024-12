Extinction Day : anéantissez cette putain d'humanité

Publié le Jeudi 12 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il est temps

Dans Extinction Day, vous devez exterminer l'humanité. Tout est bon à prendre : catastrophes naturelles, conflits, fléaux... il faut en finir une fois pour toutes avec ces parasites de la Terre. Vous pourrez combiner les différents cataclysmes pour plus d'impact.Le jeu est une simulation d'apocalypse. Vous allez suivre en temps réel le déroulement de votre extinction.Plus de 80 000 humains sont gérés à l'écran en même temps. Enfin, le jeu est basé sur des données réelles pour plus de réalisme.Extinction Day sortira à l'automne 2025, sur PC, via Steam . Il est développé par un petit studio indépendant, DryGin Studios.