- RuneQuest: Warlords, un jeu de stratégie dans l'univers du jeu de rôle

Publié le Mercredi 11 décembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'un des plus grands jeux de rôle papier, j'ai cité RuneQuest, va s'offrir une adaptation... en jeu de stratégie. Vous allez pouvoir débarquer dans le monde de Glorantha et incarner un maître de Guerre bien décidé à sauver son clan face à l'avancée inexorable des forces du Chaos.Ce jeu de stratégie au tour par tour vous propose une campagne solo dans laquelle vous allez suivre l'histoire d'Hahlgrim, champion de Talastar's Bilings, et qui va tenter de rassembler des alliés.18 missions sont prévues. Le jeu sortira sur PC, via Steam Le multijoueur permettra de jouer l'une des trois factions, les Talastar, le Chaos, et le Lunar Empire.