Arma Reforger désormais dispo sur PS5

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La guerre, c'est aussi chez Sony

Après une sortie, il y a quelques jours, sur PC et Xbox Series, le jeu Arma Reforger est désormais disponible sur PS5. Il est signé Bohemia Interactive, comme les précédents opus de la saga.Le jeu se déroule à l'époque de la Guerre Froide. Les joueurs peuvent choisir l'un des deux camps proposés et se lancer dans le conflit. Les équipements sont tirés des armées soviétiques et américaines des années 80.Comme les autres jeux de la série, Arma Reforger se veut proposer une expérience la plus réaliste possible.Enfin, les joyeusetés se dérouleront sur les îles Everon et Arland, îles fictives situées au milieu de l'Atlantique mais créées avec des environnements le plus réalistes possible.