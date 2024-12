Hyper Light Breaker sort le 14 janvier

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une sortie pas vraiment à la vitesse de la lumière

Hyper Light Breaker est un roguelite coopératif en 3D qui a été de nombreuses (trop) fois repoussé... on vient enfin d'apprendre qu'il sortira le 14 janvier, en accès anticipé, sur PC, via Steam Le jeu est signé Heart Machine et édité par Arc Games. Il se déroule dans le même univers que leur précédent jeu, Hyper Light Drifter.Jouable jusqu'à 4 joueur, Hyper Light Breaker, vous propose de combattre le Roi des abysses. Avant ça, il vous faudra affronter de nombreux ennemis, dont des boss puissants, le tout dans des niveaux générés aléatoirement.Dash, overboard et planeur vous aideront à traverser ces mondes ouverts et labyrinthiques.Voici la nouvelle bande-annonce du jeu :