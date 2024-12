Flint: Treasure of Oblivion est sorti

Publié le Mercredi 18 décembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le Haddock

Flint: Treasure of Oblivion vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, le jeu est un RPG tactique signé de l'éditeur Microids et du développeur Savage Level.L'histoire se déroule au 18e siècle, durant l’âge d’or de la piraterie.Vous allez y suivre l'histoire du capitaine Flint, et de son second Billy Bones, tous deux à la recherche d'un trésor légendaire.Le jeu s'inspire des règles des jeux de rôle papier. Quant à la narration, elle se fait via des planches de BD originales.Loin des images d'épinal de la piraterie, Flint: Treasure of Oblivion se base sur les éléments historiques, la vraie vie des pirates à cette époque, en lui ajoutant des éléments fantastiques.