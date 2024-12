Monster DNA : incarnez un savant fou qui crée des monstres

Publié le Mardi 17 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Je peux faire un Gérard Depardieu ?

Dans Monster DNA, vous allez incarner un savant fou, envoyé sur une station orbitale où se trouve un laboratoire destiné à d'étranges expériences : échappant à toute réglementation terrestre, il va vous permettre de créer... des monstres.Mélangez l'ADN pour donner à vos créations des caractéristiques particulières et répondez aux exigences de vos commanditaires... tout en espérant que vos monstres ne se retourneront pas contre vous...Monter DNA est développé par CH757 et édité par Super Rare Originals. Il sortira en 2025 sur PC, via Steam , où une démo est d'ores et déjà téléchargeable gratuitement. Une bande-annonce a été diffusée.