(TEST) Asus Rog Ally X : la console portable ultime ?

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 13:00:00 par Cedric Gasperini

Une seule console pour les gouverner tous

C'est très certainement l'avenir du jeu vidéo : une console portable sur laquelle on pourra jouer à tous ses jeux, quelle que soit la plateforme d'origine, PC, Xbox, PS5... (Switch, un jour ?).Une seule console pour les gouverner tous.Une console qui soit pratique, agréable à tenir en mains, qui envoie du pâté niveau caractéristiques techniques, qui dure plus d'une demi-heure niveau autonomie et qui soit à un prix accessible.Asus a sorti la nouvelle version de son Rog Ally. Elle coche toutes les cases... ou presque.