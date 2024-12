Double Dragon Revive annoncé pour octobre 2025

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tant d'amour à donner...

Loin d'être un petit projet sans envergure ou un énième remake, Double Dragon Revive est une grosse production signée Arc System Works qui sortira sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et PC via Steam en 2025. Et ce sera pour le mois d'octobre, vient-on d'apprendre.Le jeu est édité par Microids. Le scénario reste grosso modo le même : 15 ans après une guerre nucléaire, le monde est dévasté, le concept de pays n'existe plus, et seule règne la loi du plus fort. Billy et Jimmy Lee, deux jeunes maîtres des arts martiaux, vont devoir combattre le gang des Guerries des Ombres pour protéger et sauver Marian, leur amie d'enfance.L'occasion de retrouver la saga culte dont le premier opus est sorti il y a quelques 37 ans, sur borne d'arcade.Une nouvelle vidéo a été publiée pour annoncer l'ouverture des précommandes (c'est pas un peu tôt ?).